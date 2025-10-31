Власти Тюмени раскрыли, зачем городу нужны платные парковки
Сейчас в городе работают 255 парковок
Власти Тюмени назвали главные цели организации платных парковок. Среди них — создание свободных мест для стоянки авто на востребованных участках и снижение нагрузки на дороги, объяснили в мэрии.
«В первую очередь, администрация Тюмени введением платного режима работы преследует решение нескольких задач. Среди них — обеспечить свободные парковочные места в зонах повышенного спроса на парковку (гарантировать приезжающим в центральную часть в течение дня автомобилистам свободные места, сократить время в поисках места). Также снизить число припаркованных на длительное время транспортных средств в зонах повышенного спроса», — пояснили в администрации.
Кроме того, по словам мэрии, это позволит повысить безопасность на дорогах. В том числе снизится число водителей-нарушителей ПДД.
Ранее URA.RU писало, что плату за парковки с 15 декабря хотят рассчитывать в зависимости от загруженности стоянок. Также предполагается повышение тарифов до 70 рублей в час на некоторых парковках.
