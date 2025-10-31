Власти Тюмени раскрыли, зачем городу нужны платные парковки

Сейчас в городе работают 255 парковок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Тюмени назвали главные цели организации платных парковок. Среди них — создание свободных мест для стоянки авто на востребованных участках и снижение нагрузки на дороги, объяснили в мэрии.

«В первую очередь, администрация Тюмени введением платного режима работы преследует решение нескольких задач. Среди них — обеспечить свободные парковочные места в зонах повышенного спроса на парковку (гарантировать приезжающим в центральную часть в течение дня автомобилистам свободные места, сократить время в поисках места). Также снизить число припаркованных на длительное время транспортных средств в зонах повышенного спроса», — пояснили в администрации.

Кроме того, по словам мэрии, это позволит повысить безопасность на дорогах. В том числе снизится число водителей-нарушителей ПДД.

