Место крещения Иисуса и съемок «Звездных войн»: что россиянам посмотреть в Иордании после отмены виз

В Иордании господствует субтропический континентальный климат Фото: Yulia Kapishnikova / Russian Look / Global Look Press

С 13 декабря российские туристы получат возможность посещать Иорданию без визы. Согласно документу, подписанному 20 августа в Москве, граждане обеих стран могут находиться на территории государств до 30 дней при каждом посещении, а суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Это правило действует для туристических поездок, исключая трудовую или коммерческую деятельность, учебу или постоянное проживание. Что посмотреть в восточном королевстве туристам — в материале URA.RU.

Что за страна Иордания

Иордания — небольшая ближневосточная страна, расположенная на стыке цивилизаций и культур. Иордания сочетает в себе богатейшее историческое наследие, разнообразные природные ландшафты и современную туристическую инфраструктуру. В стране господствует субтропический континентальный климат с жарким летом и мягкой зимой.

Иорданское Хашимитское Королевство занимает территорию, где человек обитал более двух миллионов лет назад. Здесь в разные эпохи жили аммонитяне, идумеи, набатеи и другие древние народы. Именно на этих землях зарождалось христианство — здесь крестился Иисус Христос, проповедовал Иоанн Предтеча, умер пророк Моисей и вознесся на небо пророк Илия. На территории страны находится более 30 библейских локаций, что делает ее настоящей Меккой для паломников и любителей истории.

Что посмотреть

Цитадель Аммана

В цитадели можно увидеть руины древнеримских храмов и амфитеатра Фото: David Bjorgen / Wikipedia / CC BY 2.5

Столица Иордании Амман — настолько древний город, что точную дату его основания не может назвать никто. Первые упоминания об Аммане встречаются в источниках XIII века до нашей эры, однако археологические исследования показывают, что поселения здесь существовали еще в эпоху неолита. Подобно Риму, древний город стоит на семи холмах.

На одном из холмов располагается цитадель Аммана — место, с которого начинала разрастаться иорданская столица. Здесь сосредоточены архитектурные памятники различных эпох, создающие уникальный исторический ансамбль. В цитадели можно увидеть руины древнеримских храмов и амфитеатра, византийских церквей, а также дворцов и мечетей времен расцвета Омейядского халифата, существовавшего в VII—VIII веках.

После распада халифата цитадель Аммана пришла в упадок и на протяжении долгих веков лежала в руинах. Она привлекала лишь бедуинов и фермеров, приезжавших в Амман на сезонные работы. Новая жизнь началась для цитадели в XIX веке, когда случился археологический бум.

Мечеть короля Абдаллы

Двери мечети короля Абдаллы открыты для немусульман Фото: Makeandtoss / Wikipedia / CC0

Амман славится не только древними памятниками, но и относительно новыми постройками. Одной из таких является мечеть короля Абдаллы, возведенная в конце 80-ых годов прошлого века. Она названа в честь первого короля Иордании и представляет собой впечатляющее архитектурное сооружение. Массивный голубой купол, украшенный традиционным орнаментом, виден из многих уголков города и стал одним из символов современного Аммана.

Мечеть короля Абдаллы является одной из немногих в Иордании, чьи двери открыты для немусульман. Это дает уникальную возможность познакомиться с исламской архитектурой и культурой изнутри. Однако посетителям следует помнить о правилах приличия и заранее позаботиться о подобающей одежде. Рядом с мечетью располагается Исламский музей, известный одними из старейших рукописей Корана.

Петра: затерянный город в красных скалах

Город был основан примерно в IV веке до нашей эры набатеями Фото: Yulia Kapishnikova / Russian Look / Global Look Press

Петра — главная достопримечательность Иордании и одно из новых семи чудес света. Этот древний город был основан примерно в IV веке до нашей эры набатеями — полукочевым народом, создавшим свое царство на территории Идумеи и Заиорданья. Петра стала столицей Набатейского царства и долгое время процветала благодаря выгодному расположению на пересечении двух важнейших торговых маршрутов, связывавших Восток и Запад.

Упадок города начался после того, как римляне открыли морские торговые пути, значительно облегчившие и обезопасившие доставку товаров. Какое-то время Петра продолжала существовать и даже обзаводилась новыми элементами архитектурного ансамбля, но в конечном итоге опустела и затерялась в песках пустыни.

Самым знаменитым сооружением Петры является храм-мавзолей Эль-Хазне — яркий пример невероятного мастерства и таланта древних зодчих. Этот монументальный фасад, вырубленный прямо в скале, достигает 40 метров в высоту и украшен изящными колоннами и скульптурами. Эль-Хазне не раз появлялся в произведениях массовой культуры, включая фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

Аджлунский замок

Сейчас крепость практически полностью открыта для туристов в качестве музея Фото: Adeeb Atwan / Wikipedia / CC BY 3.0

Аджлунский замок — это живое свидетельство крестовых походов, которые на протяжении нескольких десятилетий опустошали Ближний Восток. Крепость была построена во второй половине XII столетия с целью защитить местное население и установить контроль над стратегически важным регионом. Основателем замка выступил эмир Иссаддин Усама — двоюродный брат и соратник легендарного султана Саладина, возглавившего борьбу против европейских захватчиков.

За прошедшие восемь столетий Аджлунский замок повидал немало битв, несколько раз перестраивался и дважды страдал от мощных землетрясений, но все равно устоял и дошел до наших дней в хорошем состоянии. Сейчас крепость практически полностью открыта для туристов в качестве музея, экспозиции которого посвящены истории региона и военному делу средневековья.

Вади-Рам: марсианские пейзажи на Земле

Пустыня неоднократно становилась местом съемок фантастических фильмов Фото: Yulia Kapishnikova / Russian Look / Global Look Press

Пустыня Вади-Рам — одно из самых фантастических мест Иордании, славящееся своими внеземными пейзажами. Она настолько похожа на поверхность другой планеты, что неоднократно становилась местом съемок фантастических фильмов. Здесь снимали «Марсианина» с Мэттом Деймоном, несколько частей «Звездных войн», «Дюну» и множество других картин, действие которых происходит на Марсе или других планетах.

Вади-Рам представляет собой уникальное сочетание красного песка, величественных скал причудливых форм, естественных каменных арок и древних петроглифов. Цвет песка варьируется от насыщенно-красного до охристого, создавая невероятную игру оттенков, особенно на рассвете и закате. Помимо потрясающих природных пейзажей, в Вади-Рам можно увидеть древние руины набатейских храмов и наскальные рисунки, которым уже несколько тысяч лет.

Вифавара: место крещения Иисуса Христа

Вифавара расположена на границе Иордании и Израиля Фото: udi Steinwell Pikiwiki Israel / Wikipedia / CC BY 2.5