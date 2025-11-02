Екатеринбуржцы в десять раз чаще стали покупать дорогущие украшения

Наибольшим спросом у екатеринбуржцев пользовались браслеты и серьги Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбуржцы в период с 2023 по 2025 год в десять раз чаще покупали премиальные украшения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бренда SOKOLOV.

«Количество покупок ювелирных изделий стоимостью свыше 100 тысяч рублей в 2025 году выросло в десять раз по сравнению с 2023 годом и в два с половиной раза по сравнению с 2024 годом», — говорится в пресс-релизе. Средний чек в сегменте премиальных украшений составил 130037 рублей.