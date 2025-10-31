Делегация из ЯНАО примет участие на Всероссийском съезде родительских комитетов

Определены представители делегации из ЯНАО, которые примут участие во Всероссийском съезде родительских комитетов. Об этом рассказали в пресс-службе окружного департамента образования.

Мероприятие запланировано на период с 17 по 19 ноября текущего года и состоится в Москве. В рамках съезда пройдут панельные дискуссии с привлечением ведущих специалистов в области образования. Делегаты будут работать над проектными инициативами в командном формате с последующей презентацией результатов. Предусмотрены тематические сессии, посвященные наиболее актуальным вопросам: разрешению конфликтных ситуаций, грантовой поддержке, профессиональной ориентации учащихся, психологическим особенностям детей и подростков, цифровому родительству, а также развитию лидерских компетенций. Запланированы встречи с представителями государственных структур и общественных организаций.