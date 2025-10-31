Скорбит вся страна: хронология ужасной аварии в Ревде, которая унесла жизни сестер

Авария произошла вечером 27 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Страшная авария, унесшая жизни двух девочек-сестер в Ревде, потрясла всю Россию. Последние четыре дня в СМИ появляются публикации о трагедии. Суд уже арестовали обвиняемого Михаила Слободяна, а медики продолжают бороться за жизнь третьей девочки. Хронология резонансного ДТП — в материале URA.RU.

27 октября

Место, где произошло ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU

Авария произошла вечером на улице Чехова. В Сети появились кадры, на которых видно, как машина на полной скорости влетела в троих девочек. После этого авто врезалось в здание продуктового магазина «Монетка». Две девочки-сестры погибли на месте происшествия. Третью забрали медики, они продолжают бороться за ее жизнь.

Михаила Слободяна сначала тоже доставили в больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. В учреждении он пытался вспомнить, что произошло. Ходили слухи, что у больницы якобы были выставлены силовики, которые оберегали Слободяна от самосуда.

28 октября

Возле «Монетки» горожане организовали стихийный мемориал. Ревдинцы договорились, что в 11 часов почтят память погибших девочек. К зданию приносили цветы и игрушки. Против Михаила Слободяна возбудили дело, его доставили в изолятор временного содержания.

Стихийный мемориал Фото: Илья Московец © URA.RU

29 октября

Днем Слободяна доставили в Екатеринбургский гарнизонный военный суд. Там решался вопрос об избрании меры пресечения. Слушание проходило в открытом режиме. На заседании мужчина заявил, что он признает вину. Там же выяснилось, что в момент ДТП Михаил был в наркотическом и алкогольном опьянении. Суд поместил фигуранта под стражу до 26 декабря.

30 октября