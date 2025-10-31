Площадь земли под застройку - 10 274 квадратных метров Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Мэрия Челябинска не одобрила строительство торгово-выставочного комплекса в Тракторозаводском районе Челябинска. Запрашиваемое отклонение от предельных параметров не соответствовало генплану города. Инициатором стала компания ООО «База Меридиан», сообщается на сайте мэрии.

«Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства торгово-выставочного комплекса на земельном участке с минимальным процентом застройки — 12 в территориальной зоне административных, торговых и развлекательных комплексов в Тракторозаводском районе города Челябинска. Отказ связан с несоответствием испрашиваемого отклонения генеральному плану Челябинска», — сообщается на сайте.

Торгово-выставочный комплекс компания ООО «База Меридиан» решила построить в Тракторозаводской районе Челябинска на улице Линейной. Площадь земельного участка под застройку — 10 274 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли — 25 938 000 рублей.

Ранее власти Челябинска не дали бизнесмену Даниилу Святову строить магазин в зоне жилых многоквартирных домов на Свердловском проспекте. Предприниматель возвел на территории самовольную постройку, что и послужило основанием для отказа.