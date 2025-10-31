Курс рубля может достичь 50 за доллар при потере контроля над инфляцией в США
Россиянам рассказали при каком варианте возможен курс в 50 рублей за доллар
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Курс рубля по отношению к доллару США может составить 50:1, если американская Федеральная резервная система потеряет контроль над инфляцией. Об этом заявил советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Балтийского федерального университета в Калининграде (БФУ).
«Курс 50 рублей за доллар предполагает очень сильное укрепление рубля по отношению к доллару. В каком случае это может произойти? В том случае, если ФРС США, американский центробанк, потеряет контроль над инфляцией», — сказал Тремасов. По его словам, при таком сценарии инфляция в России должна оставаться вблизи 4%, тогда как в Америке она примет долгосрочный высокий характер.
Представитель ЦБ также отметил плавное возвращение российской экономики на траекторию сбалансированного роста после перегрева в конце 2024 года. Высказывания прозвучали на коммуникационных мероприятиях с академическим сообществом, где студенты и преподаватели разных вузов обсуждали экономические и инфляционные процессы.
Ранее сообщалось, что к концу 2025 года рубль может упасть до 103-105 за доллар. При этом во втором квартале текущего года российская валюта может ослабнуть до 96–98 за доллар.
