Беларусь полностью перешла на ядерное оружие из России
Лукашенко сообщил, что белорусские военные проводят регулярные тренировки
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Беларусь заменила тактическое ядерное оружие, размещенное на территории республики, на новейшие образцы из России. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.
«Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок. Это дорогая вещь — обслуживать его. Россияне помогают», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. Его слова передает корреспондент «БЕЛТА». Президент также сообщил, что белорусские военные проводят регулярные тренировки по применению ядерного оружия.
Комментируя критику со стороны западных стран относительно размещения ядерного оружия на территории Беларуси, Лукашенко указал на масштабное наращивание военного потенциала оппонентами республики за рубежом. По его словам, некоторые страны тратят на вооружение до 6% ВВП, что составляет миллиарды долларов. Лукашенко провел исторические параллели с событиями 1941 года, подчеркнув недопустимость повторения трагедии Великой Отечественной войны. «А что мне остается делать? Мне что, сидеть и ждать, как в 1941-м году, когда сюда придут, изнасилуют наших женщин и убьют наших детей? Я этого не хочу», — заявил глава государства.
