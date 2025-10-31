Беларусь полностью перешла на ядерное оружие из России

Лукашенко сообщил, что белорусские военные проводят регулярные тренировки Фото: Роман Наумов © URA.RU

Беларусь заменила тактическое ядерное оружие, размещенное на территории республики, на новейшие образцы из России. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок. Это дорогая вещь — обслуживать его. Россияне помогают», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. Его слова передает корреспондент «БЕЛТА». Президент также сообщил, что белорусские военные проводят регулярные тренировки по применению ядерного оружия.