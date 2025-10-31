Свердловский митрополит Евгений высказался о запретах на продажу алкоголя в России

Митрополит Евгений считает, что запрет на алкоголь -- неэффективная мера Фото: Илья Московец © URA.RU

Митрополит екатеринбургский и верхотурский Евгений заявил, что борьба с алкоголизмом через запреты неэффективна без создания привлекательного образа трезвости. Своим мнением он поделился в telegram-канале.

«Духовный рост возможен только в условиях свободы. Бессмысленно бороться с алкоголизмом без созидания привлекательного образа альтернативы, то есть трезвости. И основная сила служения церкви — не в генерации запретов, а в созидании и сохранении жизни с Богом, свободной от страстей и зависимостей», — заявил представитель РПЦ.