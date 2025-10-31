Свердловский митрополит Евгений высказался о запретах на продажу алкоголя в России
Митрополит Евгений считает, что запрет на алкоголь -- неэффективная мера
Фото: Илья Московец © URA.RU
Митрополит екатеринбургский и верхотурский Евгений заявил, что борьба с алкоголизмом через запреты неэффективна без создания привлекательного образа трезвости. Своим мнением он поделился в telegram-канале.
«Духовный рост возможен только в условиях свободы. Бессмысленно бороться с алкоголизмом без созидания привлекательного образа альтернативы, то есть трезвости. И основная сила служения церкви — не в генерации запретов, а в созидании и сохранении жизни с Богом, свободной от страстей и зависимостей», — заявил представитель РПЦ.
По его словам, совершенствование человека происходит из-за тяги к ценностям и борьбы с антиценностями. Священнослужитель отметил, что при этом существует проблема искусственного создания спроса на алкоголь и соблазнения потребителей. Он подчеркнул необходимость баланса между свободой выбора граждан и защитой общества от негативных последствий злоупотребления спиртным. Митрополит Евгений сказал, что запретительные меры без формирования позитивной альтернативы не приносят желаемого результата в профилактике алкоголизма.
