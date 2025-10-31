Логотип РИА URA.RU
Двое заключенных из «Полярной совы» в ЯНАО попросили о помиловании

31 октября 2025 в 19:08
Комиссия по помилованиям в ЯНАО отказала двум заключенным

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Комиссия по вопросам помилования в ЯНАО рассмотрела два ходатайства заключенных, сообщил уполномоченный по правам человека Андрей Нестерук. От источников URA.RU стало известно, что прошения о помиловании подавали пожизненно осужденные из ИК-18 «Полярная Сова», и комиссия единогласно им отказала.

«На заседании комиссии по вопросам помилования были рассмотрены ходатайства о помиловании двух осужденных. Особое внимание уделялось личным качествам осужденных и искренности их раскаяния», — написал Андрей Нестерук в своем telegram-канале. Правда результаты работы комиссии остались за кадром.

Источник рассказал корреспонденту агентства, что речь шла о ЗК, отбывающих пожизненный срок в «Полярной сове». Несмотря на то, что они хотели выйти на свободу, характеристики обоих были отрицательными и на путь исправления они становиться по всей видимости не собирались. Поэтому, решение членов комиссии об отказе в помиловании принято единогласно. По морально-этическим соображениям и сославшись на защиту персональных данных, источник не уточнил, о ком именно шла речь. 

Ранее URA.RU сообщало, что «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин мечтает перевестись из колонии в ЯНАО ближе к дому, но ему отказывают. Отказало ФСИН в этой просьбе и Андрею Фролкину.

