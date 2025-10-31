Приходько: на Украине есть риск гражданской войны из-за притеснения русских

«Мне кажется, такие как Мандзюк (блогер Елена Мандзюк) ведут нашу страну к гражданской войне», — сказала Приходько, передает издание «Страна». Артистка подчеркнула, что не приемлет попытки насильственного изменения людей и навязывания им определенной модели поведения.

Поводом для заявления певицы стали слова Елены Мандзюк. Блогер заявила, что не видит проблемы в том, что ее дети могут избить русскоговорящего ребенка. Курс на открытое вытеснение русского языка на Украине начался в 2014 году. Кульминацией этой политики стало принятие в 2019 году закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон затронул практически все сферы жизни украинского общества — от образования и культуры до сферы услуг и делопроизводства.