Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Историка Тамару Эйдельман* заочно арестовали

31 октября 2025 в 19:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Суд вынес заочное решение об аресте Тамары Эйдельман (признана в РФ иноагентом), обвиняемой в реабилитации нацизма и распространении недостоверной информации о вооруженных силах. Об этом пишут СМИ. *Тамара Эйдельман признана иноагентом в России

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал