Историка Тамару Эйдельман* заочно арестовали

31 октября 2025 в 19:02
Суд вынес заочное решение об аресте Тамары Эйдельман (признана в РФ иноагентом), обвиняемой в реабилитации нацизма и распространении недостоверной информации о вооруженных силах. Об этом пишут СМИ. *Тамара Эйдельман признана иноагентом в России
