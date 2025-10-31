В главный вуз Кургана поступили более 60 иностранцев: откуда они приехали и на кого учатся

Иностранные студенты выбирают в КГУ физкультуру, педагогику, электроснабжение, агрономию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганский государственный университет в этом году поступили на обучение более 60 иностранцев. Среди них есть граждане Афганистана, Китая и стран СНГ, сообщили URA.RU в пресс-службе КГУ в ответ на запрос.

«В Курганский государственный университет в 2025 году на обучение поступили около 60 иностранных граждан. Это граждане Казахстана, Афганистана, Азербайджана, Китая и Туркменистана», — говорится в ответе вуза на запрос агентства.

Наиболее популярные направления подготовки у иностранных студентов этого года: Физическая культура (спортивная тренировка), Специальное (дефектологическое) образование, Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение), Педагогическое образование, Информационная безопасность автоматизированных систем, Агрономия, Технология продуктов питания животного происхождения, Агроинженерия. Ранее в КГУ сообщали, что на начало 2024-2025 учебного года, в вузе обучались также студенты из Египта, Индии, Мали и Парагвая. А по данным на 2022 год, в КГУ образование получали около 200 ребят из 19 стран, в том числе таких экзотических, как Эфиопия, Вьетнам, Йемен, Корея, Нигерия, Сальвадор, Сирия, Филиппины.

