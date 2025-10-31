Калининградская область рискует остаться без поставок нефти из-за Литвы

Литва прекратить поставлять грузы с нефтью в Калининград Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Калининградская область рискует остаться без поставок нефти из-за решения Литвы прекратить транзит грузов российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом сообщило литовское госпредприятие «Летувос гележиинкеляй» («Железные дороги Литвы»).

«После окончания переходного периода, предусмотренного для завершения соглашений, в которых так или иначе участвуют включенные в санкции Великобритании и США „Лукойл“ и „Роснефть“, их грузы „Летувос гележиинкеляй“ перевозить не будет», — отметили в компании. Информацию приводит ТАСС.

Там также подчеркнули, что у них нет непосредственных контактов с российскими нефтяными компаниями, их продукцию транзитом через Литву перевозят компании-экспедиторы. Уточняется, что решение Вильнюса связано с присоединением к санкциям США.

Продолжение после рекламы

22 октября Минфин США включил «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Они полностью вступят в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине. Американские власти дали странам месяц на прекращение торговли с Россией.