Задержан владелец крупнейшего ресурса для поиска персональных данных россиян

В Москве задержан разработчик и владелец популярного бота Userbox

В Москве задержан Игорь Морозов — разработчик и владелец популярного telegram-бота Userbox, который использовался для поиска персональных данных. По информации журналистов, мужчине предъявлено обвинение по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

«В Москве задержан владелец бота по пробиву Userbox Игорь Морозов», — сообщил telegram-канал Baza. Сейчас бот прекратил работу.

Userbox позволял пользователям находить информацию о людях по телефонным номерам, никнеймам, email-адресам и аккаунтам в социальных сетях, используя базы утечек и открытые источники. Серверы, на которых работал Userbox, размещались у российской компании «Селектел».

После закрытия другого известного сервиса — «Глаза Бога» — на рынке появились различные аналоги, включая Userbox. Эти платформы предоставляли доступ к персональным данным граждан на основе утечек информации, что вызывало обеспокоенность специалистов по информационной безопасности относительно защиты конфиденциальности пользователей.