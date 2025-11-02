Как будут работать в ноябрьские праздники в Екатеринбурге ЗАГСы, МФЦ, музеи

В День народного единства будут работать два ЗАГСа Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге в День народного единства не будут работать отделения Почты России, а также часть ЗАГСов. При этом музеи откроют свои двери. URA.RU собрало подборку графиков работы учреждений со 2 по 4 ноября.

Почта

Все отделения Почты России Екатеринбурга не работают 4 ноября. Отправить письма и посылки можно будет 2 ноября (с 09:00 до 21:00) и 3 ноября (с 09:00 до 20:00) на улице Панельная, 13, Титова, 14, Индустрии, 26. Будет открыта «Почта России» 2 ноября (с 10:00 до 20:00) и 3 ноября (с 09:00 до 20:00) на Вокзальной, 26, а также 2 ноября (с 10:00 до 21:00) и 3 ноября (с 10:00 до 20:00) на Академика Сахарова, 78. Главпочтамт на Ленина, 39 будет работать 2 ноября (с 08:00 до 21:00) и 3 ноября (с 08:00 до 20:00).

ЗАГСы

В воскресенье, 2 ноября, во всех ЗАГСах Екатеринбурга выходной день. В понедельник 3 ноября (с 10:00 до 14:00) по всем вопросам можно будет обратиться в отдел Октябрьского района. В эти же часы 4 ноября будет работать два ЗАГСа — один в Ленинском районе, второй в микрорайоне Автовокзала на Белинского, 135.

МФЦ

В ноябрьские праздники МФЦ в Екатеринбурге не работают. Только часть отделений откроет свои двери 3 ноября с 08:00 до 17:00 — на улице 8 Марта, 13, Космонавтов, 108Д, Новосибирской, 109, Академика Сахарова, 45 и на Металлургов, 87.

Музеи

Музей ИЗО будет работать все праздники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Практически все музеи Екатеринбурга будут ждать гостей все три праздничных дня. Многие подготовили на длительные выходные различные выставки и программы.

Екатеринбургский музей ИЗО (Воеводина, 5) будет работать 2 и 4 ноября с 11:00 до 19:00. 3 ноября в учреждении укороченный день — с 11:00 до 18:00. 5 и 6 ноября у учреждения выходные. По такому же графику будет работать Центр истории камнерезного дела (ул. Пушкина, 5).

Центр «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11) 2 и 4 ноября будет открыт с 11:00 до 20:00. 3 ноября музей закроется в 19:00.

«Дом Качки» (Карла Либкнехта, 26) 2 и 4 ноября работает с 11:00 до 18:00. 3 ноября музей будет открыт с 11:00 до 20:00. Креативный кластер «Л52» (Бажова, 124а) во все ноябрьские праздники будет работать с 12:00 до 20:00.

Все дни будет работать Водонапорная башня Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Водонапорная башня на Плотинке (Горького, 4В) — 2 и 4 ноября с 11:00 до 19:00, а 3 ноября с 11:00 до 20:00. Фотографический музей «Дом Метенкова» (сейчас он временно расположен на Тургенева, 15) 2 и 4 ноября будет ждать гостей с 12:00 до 20:00 и 3 ноября с 17:00 до 21:00. МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» (Малышева, 46) 2 и 3 ноября будет работать с 11:00 до 20:00. 4 ноября — с 11:00 до 18:00.

Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера (Малышева, 46) будет работать 2 и 3 ноября с 11:00 до 20:00. Музей наивного искусства (ул. Розы Люксембург, 18) — только в воскресенье 2 ноября (с 11:00 до 19:00).

Музей истории и археологии Урала (Ленина, 69/10) откроет свои двери 2 ноября с 11:00 до 18:00 и 4 ноября с 11:00 до 19:00. Музей природы Урала (Горького, 4) — 2 и 4 ноября с 11:00 до 18:00. По такому же графику будет работать музей радио имени А.С. Попова (Розы Люксембург, 9/11), Художественный музей Эрнста Неизвестного (Добролюбова, 14), Музейный клуб «Дом Агафуровых» (Сакко и Ванцетти, 28) и музей плодового садоводства Среднего Урала (Октябрьской Революции, 40).

Музеи Литературного квартала будут работать лишь 3 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

«Музей ВДВ „Крылатая гвардия“ (Крылова, 2А) и „Свердловск: Говорит Москва!“ (8 Марта, 28) откроют свои двери 2 ноября (с 10:00 до 17:00) и 3 ноября (с 18:00 до 22:00). В понедельник учреждения будут работать в рамках „Ночи искусств-2025“.

