В Тюмени открылась мобильная выставка героев СВО

В Тюмени открылся «Зал воинской славы» Фото: Информационный центр правительства ТО

В Тюмени открылась передвижная выставка героев СВО — «Зал воинской славы». Выставку разместили в тюменском колледже транспортных технологий и сервиса, где представлены портреты 21 инструктора центра из разных регионов страны. Открытие приурочили ко Дню народного единства. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона в своем telegram-канале.

«Экспозиция создана, чтобы рассказать о судьбах людей, которые прошли через испытания боевых действий. Теперь они передают свой опыт подрастающему поколению», — говорится в сообщении.

Одного из героев выставки, старшего инструктора-методиста Радика Каримова, накрыло снарядом на Бахмутском направлении. Трое его боевых товарищей, включая близкого друга, погибли в результате обстрела.

Продолжение после рекламы

Несмотря на серьезные ранения, Каримов смог вызвать медика и выжить. Этот опыт изменил его мировоззрение — он решил посвятить жизнь воспитанию молодежи и передаче боевого опыта подросткам. Каримов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.