В Тюмени открылась мобильная выставка героев СВО
В Тюмени открылся «Зал воинской славы»
В Тюмени открылась передвижная выставка героев СВО — «Зал воинской славы». Выставку разместили в тюменском колледже транспортных технологий и сервиса, где представлены портреты 21 инструктора центра из разных регионов страны. Открытие приурочили ко Дню народного единства. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона в своем telegram-канале.
«Экспозиция создана, чтобы рассказать о судьбах людей, которые прошли через испытания боевых действий. Теперь они передают свой опыт подрастающему поколению», — говорится в сообщении.
Одного из героев выставки, старшего инструктора-методиста Радика Каримова, накрыло снарядом на Бахмутском направлении. Трое его боевых товарищей, включая близкого друга, погибли в результате обстрела.
Несмотря на серьезные ранения, Каримов смог вызвать медика и выжить. Этот опыт изменил его мировоззрение — он решил посвятить жизнь воспитанию молодежи и передаче боевого опыта подросткам. Каримов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Мобильная выставка будет работать в Тюменском колледже до 10 ноября и станет доступна для посещения студентам учебного заведения, включая курсантов центра «ВОИН». Каждый портрет дополнен QR-кодом, отсканировав который можно узнать полную историю жизни героя. Ранее стало известно, что В Тюмени набирают резервистов для охраны от дронов. Им обещают от 30 до 50 тысяч рублей ежемесячно и сохранение среднемесячной зарплаты по основному месту работы.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!