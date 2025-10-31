В Кургане побит суточный рекорд по осадкам
Синоптики зафиксировали в Кургане новый рекорд осадков
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане зафиксирован новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, побивший показатель более чем полувековой давности. Рекордный дождь прошел в городе 31 октября. Об этом сообщает метеорологический канал.
«31 октября в городе выпало 12 мм осадков — это новый суточный рекорд для этой даты. Предыдущее значение было зарегистрировано 31 октября 1958 года, когда выпало 10 мм», — сообщает telegram-канал «Погода 45».
Несмотря на рекордные осадки в последний день месяца, в целом октябрь в Кургане завершился с дефицитом влаги. За весь месяц выпало всего 14 мм, что составляет лишь 42% от климатической нормы.
Ранее URA.RU сообщало, что 31 октября в Курганской области ожидалась пасмурная погода с продолжительными дождями. По прогнозу, в Кургане суммарное количество осадков должно было составить 10–15 мм, а в отдельных районах области — до 20 мм. Температура воздуха прогнозировалась на уровне +5…+6 градусов как днем, так и ночью.
