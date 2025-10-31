В Кургане побит суточный рекорд по осадкам

Синоптики зафиксировали в Кургане новый рекорд осадков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане зафиксирован новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, побивший показатель более чем полувековой давности. Рекордный дождь прошел в городе 31 октября. Об этом сообщает метеорологический канал.

«31 октября в городе выпало 12 мм осадков — это новый суточный рекорд для этой даты. Предыдущее значение было зарегистрировано 31 октября 1958 года, когда выпало 10 мм», — сообщает telegram-канал «Погода 45».

Несмотря на рекордные осадки в последний день месяца, в целом октябрь в Кургане завершился с дефицитом влаги. За весь месяц выпало всего 14 мм, что составляет лишь 42% от климатической нормы.

