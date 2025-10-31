Российские атомщики подвели итоги насыщенного визита в Абхазию

Российские представители атомной отрасли посетили Абхазию с официальным визитом Фото: Концерн Росэнергоатом / www.rosenergoatom.ru

Представители «Росатома», концерна «Росэнергоатом», фонда «АТР АЭС» и главы городов, где находятся, атомные станции завершили четырехдневный визит в Абхазию. За это время они посетили школу в Сухуме, подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2026 годы, а также приняли участие в фестивале международных культурных проектов «Территория успеха», сообщает пресс-служба фонда «АТР АЭС».

«Все достижения атомной отрасли направлены на укрепление интересов России и развитие сотрудничества с дружественными странами, отметив Абхазию как давнего партнера», — заявил первый заместитель гендиректора по корпоративным функциям концерна «Росэнергоатом» Дехмбеди Ткебучава. Его комментарий есть в распоряжении URA.RU.

В правительстве республики прошло расширенное заседание фонда «АТР АЭС», участники которого обсудили реализацию проектов в области образования, спорта и научно-технического творчества молодежи. Во время заседания были подписаны меморандумы об установлении побратимских связей между Сосновоборским городским округом и Новым Афоном, а также Нововоронежем и Гагрским районом Абхазии.

Делегация также посетила компьютерный класс и «атомкласс» школы № 2 имени А. С. Пушкина в Сухуме после реновации. В республике уже работают пять «атомклассов», созданных по программе «Школа Росатома».