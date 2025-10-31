Российские атомщики подвели итоги насыщенного визита в Абхазию
Российские представители атомной отрасли посетили Абхазию с официальным визитом
Фото: Концерн Росэнергоатом / www.rosenergoatom.ru
Представители «Росатома», концерна «Росэнергоатом», фонда «АТР АЭС» и главы городов, где находятся, атомные станции завершили четырехдневный визит в Абхазию. За это время они посетили школу в Сухуме, подписали дорожную карту сотрудничества на 2025-2026 годы, а также приняли участие в фестивале международных культурных проектов «Территория успеха», сообщает пресс-служба фонда «АТР АЭС».
«Все достижения атомной отрасли направлены на укрепление интересов России и развитие сотрудничества с дружественными странами, отметив Абхазию как давнего партнера», — заявил первый заместитель гендиректора по корпоративным функциям концерна «Росэнергоатом» Дехмбеди Ткебучава. Его комментарий есть в распоряжении URA.RU.
В правительстве республики прошло расширенное заседание фонда «АТР АЭС», участники которого обсудили реализацию проектов в области образования, спорта и научно-технического творчества молодежи. Во время заседания были подписаны меморандумы об установлении побратимских связей между Сосновоборским городским округом и Новым Афоном, а также Нововоронежем и Гагрским районом Абхазии.
Делегация также посетила компьютерный класс и «атомкласс» школы № 2 имени А. С. Пушкина в Сухуме после реновации. В республике уже работают пять «атомклассов», созданных по программе «Школа Росатома».
Культурной составляющей визита стал фестиваль «Территория успеха», мероприятия которого посетили более 1000 жителей Абхазии. Завершился визит торжественным концертом, на котором юные участники из России выступили с Государственным ансамблем народного танца «Кавказ», группой «Апсны-67» и этнографическим хором «Нартаа».
