Минобороны США решило передать Украине крылатые ракеты Tomahawk: главное об СВО к 31 октября

Министерство обороны США согласовало поставку крылатых ракет Tomahawk Украине. Окончательное решение должен принять американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Тем временем обстановка в Красноармейске (Покровске) для ВСУ остается крайне напряженной. Российские войска продолжают усиливать окружение города. За последнюю неделю украинские военные предприняли 23 попытки прорвать окружение и деблокировать свои силы, однако они оказались безуспешными. Главное об СВО к 31 октября — в материале URA.RU.

Пентагон одобрил поставки Киеву Tomahawk

Пентагон дал согласие на передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Окончательное решение остается за Трампом. Военные пришли к выводу, что поставка этих ракет не повредит собственным запасам США. По данным CNN, европейские союзники Америки положительно восприняли решение Пентагона. Они считают, что теперь у Трампа меньше оснований для отказа.

ВСУ грабят гуманитарные поставки

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ТАСС о хищении гуманитарной помощи украинскими военными на блокпостах правобережья Днепра. По его словам, военнослужащие ВСУ на контрольно-пропускных пунктах занимаются разграблением гуманитарных грузов, предназначенных для местных жителей, вместо выполнения функций по защите населения. Командование либо игнорирует эти факты, либо участвует в противоправной деятельности. Сальдо уточнил, что они присваивают себе продукты, медикаменты и одежду.

Командование ВСУ отправляет в Сумскую область больных солдат

Командование ВСУ в Сумской области начало формировать специализированные подразделения из военнослужащих с ограничениями по здоровью и бойцов, восстановившихся после ранений. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

«В тыловой зоне на сумском направлении противник приступил к комплектованию отдельных воинских частей из военнослужащих ограниченной годности, больных и возвращающихся после ранений. Основная задача этих батальонов — удержание занимаемых позиций», — заявил источник в силовых структурах.

ВСУ оставили терминалы Starlink и вооружение НАТО в зоне СВО

Украинские подразделения, покидая свои позиции, оставили в населенном пункте Вишневое Днепропетровской области электрогенераторы, оборудование спутниковой связи Starlink и вооружение стран НАТО. Об этом сообщил командир штурмового взвода 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Енот.

«Противник в спешке покидает укрепленные позиции, оставляя электрогенераторы, системы Starlink и боеприпасы. Среди обнаруженного — пулеметы чешского производства и гранаты натовского образца», — отметил военнослужащий.

Украинские бойцы за неделю 23 раза пытались прорвать окружение в Красноармейске

Минобороны России сообщило, что за неделю украинские войска четыре раза пытались деблокировать окруженную группировку в Красноармейске (Покровске) и 23 раза предпринимали попытки прорыва окружения. По данным ведомства, за последние сутки была сорвана одна попытка деблокирования со стороны Гришино и семь попыток прорыва в северном и северо-западном направлениях.

При этом российские подразделения 2-й армии продолжают расширять контроль в районе железнодорожного вокзала. Они также расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях Димитрова (Мирнограда), сузив кольцо окружения украинских войск с востока. По данным Минобороны, с 27 по 31 октября противник потерял в районе Красноармейска более 700 военнослужащих и 17 единиц военной техники.

Российские войска завершают зачистку двух сел в Харьковской области

Российские военные завершают очистку населенных пунктов Петропавловка и Куриловка в Харьковской области от украинских военных. По данным Минобороны, подразделения российских войск находятся на завершающей стадии зачистки этих населенных пунктов от подразделений ВСУ.

ЕС и Украина продвигают прекращение огня ради передышки для ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала европейский план урегулирования на Украине. По ее мнению, Европа и Киев добиваются прекращения огня, чтобы дать передышку проигрывающим ВСУ.