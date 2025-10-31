Минобороны США решило передать Украине крылатые ракеты Tomahawk: главное об СВО к 31 октября
Решение по поставкам Киеву ракет Tomahawk остается за Трампом
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Министерство обороны США согласовало поставку крылатых ракет Tomahawk Украине. Окончательное решение должен принять американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.
Тем временем обстановка в Красноармейске (Покровске) для ВСУ остается крайне напряженной. Российские войска продолжают усиливать окружение города. За последнюю неделю украинские военные предприняли 23 попытки прорвать окружение и деблокировать свои силы, однако они оказались безуспешными. Главное об СВО к 31 октября — в материале URA.RU.
Пентагон одобрил поставки Киеву Tomahawk
Пентагон дал согласие на передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Окончательное решение остается за Трампом. Военные пришли к выводу, что поставка этих ракет не повредит собственным запасам США. По данным CNN, европейские союзники Америки положительно восприняли решение Пентагона. Они считают, что теперь у Трампа меньше оснований для отказа.
ВСУ грабят гуманитарные поставки
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ТАСС о хищении гуманитарной помощи украинскими военными на блокпостах правобережья Днепра. По его словам, военнослужащие ВСУ на контрольно-пропускных пунктах занимаются разграблением гуманитарных грузов, предназначенных для местных жителей, вместо выполнения функций по защите населения. Командование либо игнорирует эти факты, либо участвует в противоправной деятельности. Сальдо уточнил, что они присваивают себе продукты, медикаменты и одежду.
Командование ВСУ отправляет в Сумскую область больных солдат
Командование ВСУ в Сумской области начало формировать специализированные подразделения из военнослужащих с ограничениями по здоровью и бойцов, восстановившихся после ранений. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
«В тыловой зоне на сумском направлении противник приступил к комплектованию отдельных воинских частей из военнослужащих ограниченной годности, больных и возвращающихся после ранений. Основная задача этих батальонов — удержание занимаемых позиций», — заявил источник в силовых структурах.
ВСУ оставили терминалы Starlink и вооружение НАТО в зоне СВО
Украинские подразделения, покидая свои позиции, оставили в населенном пункте Вишневое Днепропетровской области электрогенераторы, оборудование спутниковой связи Starlink и вооружение стран НАТО. Об этом сообщил командир штурмового взвода 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Енот.
«Противник в спешке покидает укрепленные позиции, оставляя электрогенераторы, системы Starlink и боеприпасы. Среди обнаруженного — пулеметы чешского производства и гранаты натовского образца», — отметил военнослужащий.
Украинские бойцы за неделю 23 раза пытались прорвать окружение в Красноармейске
Минобороны России сообщило, что за неделю украинские войска четыре раза пытались деблокировать окруженную группировку в Красноармейске (Покровске) и 23 раза предпринимали попытки прорыва окружения. По данным ведомства, за последние сутки была сорвана одна попытка деблокирования со стороны Гришино и семь попыток прорыва в северном и северо-западном направлениях.
При этом российские подразделения 2-й армии продолжают расширять контроль в районе железнодорожного вокзала. Они также расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях Димитрова (Мирнограда), сузив кольцо окружения украинских войск с востока. По данным Минобороны, с 27 по 31 октября противник потерял в районе Красноармейска более 700 военнослужащих и 17 единиц военной техники.
Российские войска завершают зачистку двух сел в Харьковской области
Российские военные завершают очистку населенных пунктов Петропавловка и Куриловка в Харьковской области от украинских военных. По данным Минобороны, подразделения российских войск находятся на завершающей стадии зачистки этих населенных пунктов от подразделений ВСУ.
ЕС и Украина продвигают прекращение огня ради передышки для ВСУ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала европейский план урегулирования на Украине. По ее мнению, Европа и Киев добиваются прекращения огня, чтобы дать передышку проигрывающим ВСУ.
«Они думают только о войне. Главная задача сейчас — любой ценой получить паузу для терпящих поражение украинских войск и спасти режим Зеленского от краха фронта. Поэтому предлагают быстро прекратить огонь и заморозить линию фронта», — заявила Захарова. Она добавила, что европейцы только делают вид, что учитывают интересы России, но на самом деле не заинтересованы в настоящем мирном процессе.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.