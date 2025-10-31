Разливали сами: челябинцы устроили многомиллионный бизнес на паленом алкоголе. Видео
В Троицком районе Челябинской области полицейские задержали бизнесменов, занимавшихся незаконной торговлей немаркированной табачной и алкогольной продукцией в особо крупном размере. Стоимость нелегальных товаров составила 37,5 миллиона рублей, рассказали URA.RU в ГУ МВД России по региону.
«В общей сложности из нелегального оборота было изъято восемь тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью на сумму около трех миллионов рублей и порядка 255 тысяч пачек с сигаретами стоимостью порядка 34,5 миллиона рублей. Предварительно установлено, что участники незаконного бизнеса распределяли между собой роли», — говорится в сообщении областного главка МВД.
Одни участники преступной группы занимались изготовлением алкогольной продукции, другие — реализацией и поиском складов. Напитки и табак доставляли в торговые точки, а также передавали доверенным покупателям после предварительного согласования по телефону.
Изъятые табачные изделия и алкоголь переданы в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по региону для проведения экспертизы. По его результатам будет принято процессуальное решение. Операцию провели полицейские из управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, представителями МРУ Росалкогольтабакрегулирование по Уральскому федеральному округу при силовой поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии.
Задержание бизнесменов в Троицком районе продолжает серию операций правоохранительных органов против незаконного оборота табачной и алкогольной продукции в Челябинской области. Ранее, в сентябре текущего года, сотрудники ФСБ и таможни пресекли крупный канал контрабанды сигарет на государственной границе, где было изъято свыше миллиона пачек табачных изделий иностранного производства стоимостью более 160 миллионов рублей.
