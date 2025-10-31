Нелегальный алкоголь бизнесмены реализовывали по торговым сетям Фото: Илья Московец © URA.RU

В Троицком районе Челябинской области полицейские задержали бизнесменов, занимавшихся незаконной торговлей немаркированной табачной и алкогольной продукцией в особо крупном размере. Стоимость нелегальных товаров составила 37,5 миллиона рублей, рассказали URA.RU в ГУ МВД России по региону.

«В общей сложности из нелегального оборота было изъято восемь тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью на сумму около трех миллионов рублей и порядка 255 тысяч пачек с сигаретами стоимостью порядка 34,5 миллиона рублей. Предварительно установлено, что участники незаконного бизнеса распределяли между собой роли», — говорится в сообщении областного главка МВД.

Одни участники преступной группы занимались изготовлением алкогольной продукции, другие — реализацией и поиском складов. Напитки и табак доставляли в торговые точки, а также передавали доверенным покупателям после предварительного согласования по телефону.

Изъятые табачные изделия и алкоголь переданы в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по региону для проведения экспертизы. По его результатам будет принято процессуальное решение. Операцию провели полицейские из управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, представителями МРУ Росалкогольтабакрегулирование по Уральскому федеральному округу при силовой поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии.