Прибыль пермских компаний резко сократилась

Цифры обусловлены снижением объемов заработка рентабельных компаний и ростом убытков нерентабельных предприятий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Предприятия Пермского края за январь — август текущего года получили положительный сальдированный финансовый результат в размере 267,6 млрд рублей, что на 17,6% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

«Положительный сальдированный финансовый результат предприятий Прикамья с января по август 2025 года составил 267,6 млрд рублей (снижение за год на 17,6%)», — указано в отчете на сайте ведомства. Аналитики отмечают, что 72,5% всех предприятий региона завершили отчетный период с прибылью, однако ее общий объем сократился на 12,4% по сравнению с январем — августом 2024 года, составив 297,6 млрд рублей.

Промышленный сектор края показал схожую динамику. Производственные компании получили сальдированный финансовый результат в размере 230,3 млрд рублей. Доля прибыльных промпредприятий составила 62,7%, однако их совокупная прибыль снизилась на 13,3% и достигла 252,7 млрд рублей по сравнению с январем — августом прошлого года.

Продолжение после рекламы