Главред и журналист URA.RU вызваны в суд по делу Аллаярова

Главный редактор URA.RU Диана Козлова и корреспондент свердловской редакции Анна Салымская вызваны в суд как свидетели по делу регионального редактора агентства Дениса Аллаярова. Заседание пройдет сегодня, 1 ноября.

Свердловского редактора обвиняют в передаче «взятки» его родному дяде — бывшему начальнику угрозыска ОП №10 Андрею Карпову. При этом основанием для обвинения служат исключительно показания Карпова, который сам является обвиняемым по двум статьям Уголовного кодекса РФ. В рамках дела Аллаярова его должны были допросить 1 ноября, но вместо него вызваны свидетели по делу.

На первом заседании по рассмотрению дела, которое прошло 23 октября, поддержать Дениса пришло такое количество людей, что они не смогли поместиться в зале суда. Тогда Аллаярову продлили меру пресечения до 13 апреля 2026 года. На втором заседании, которое прошло четыре дня назад, Денису предъявили обвинение в даче «взятки», с которым он не согласился. «Повторяю, что я вину не признаю. Карпову никаких денег за совершение незаконных действий я не передавал. И более подробные пояснения я буду готов дать позже», — ответил Аллаяров во время заседания суда.

Денис Аллаяров был задержан 5 июня. Ему вменяют дачу взятки за информацию о криминальной обстановке в Свердловской области исключительно со слов Андрея Карпова, который уже несколько раз менял свои показания. Расследование заняло рекордные 2,5 месяца.

От самого Аллаярова и его руководителя Игоря Сергеева требовали дать показания на акционеров URA.RU — уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. В редакции уверены, что дело Дениса должно было помочь выйти на Боброва, активы которого национализировали в сентябре, а сам он находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.