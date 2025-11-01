Пермский машиностроительный завод ищет топ-менеджера

Исполнительному директору завода обещают платить от 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский завод энергетического машиностроения ищет исполнительного директора. За работу обещают платить от 100 тысяч рублей на руки.

«Ищем продуктивного руководителя компании. Основные функции: выполнение плановых показателей, помощь владельцу организовать работу компании, расчет заработной платы, премий и штрафов, найм и обучение сотрудников компании», — говорится в описании вакансии на сервисе HeadHunter.

Завод основан в 2012 году и специализируется на производстве и поставке насосного оборудования. Производит также комплектующие для энергетических компаний России. Чистая прибыль предприятия в 2024 году, по данным сервиса Saby, составила 4,5 млн рублей.

