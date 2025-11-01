Логотип РИА URA.RU
Пермский машиностроительный завод ищет топ-менеджера

01 ноября 2025 в 08:48
Исполнительному директору завода обещают платить от 100 тысяч рублей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский завод энергетического машиностроения ищет исполнительного директора. За работу обещают платить от 100 тысяч рублей на руки.

«Ищем продуктивного руководителя компании. Основные функции: выполнение плановых показателей, помощь владельцу организовать работу компании, расчет заработной платы, премий и штрафов, найм и обучение сотрудников компании», — говорится в описании вакансии на сервисе HeadHunter.

Завод основан в 2012 году и специализируется на производстве и поставке насосного оборудования. Производит также комплектующие для энергетических компаний России. Чистая прибыль предприятия в 2024 году, по данным сервиса Saby, составила 4,5 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало про топ-10 вакансий в Пермском крае в октябре 2025 года, где требуется навык работы с искусственным интеллектом. Наибольшую зарплату будут получать продуктовый маркетолог и тренер для обучения нейросети. 

