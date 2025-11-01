Пермский машиностроительный завод ищет топ-менеджера
Исполнительному директору завода обещают платить от 100 тысяч рублей
Пермский завод энергетического машиностроения ищет исполнительного директора. За работу обещают платить от 100 тысяч рублей на руки.
«Ищем продуктивного руководителя компании. Основные функции: выполнение плановых показателей, помощь владельцу организовать работу компании, расчет заработной платы, премий и штрафов, найм и обучение сотрудников компании», — говорится в описании вакансии на сервисе HeadHunter.
Завод основан в 2012 году и специализируется на производстве и поставке насосного оборудования. Производит также комплектующие для энергетических компаний России. Чистая прибыль предприятия в 2024 году, по данным сервиса Saby, составила 4,5 млн рублей.
