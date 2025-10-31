«Вытащили с того света»: история борьбы Григория Лепса с алкогольной зависимостью

Из-за частого употребления алкоголя у Лепса началась гангрена Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Певец Григорий Лепс требует минимум четыре литра премиального алкоголя на каждый свой концерт. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным источника, в гримерной должны быть французские вина высокой ценовой категории, виски 12-летней выдержки, вода, закуски и свежие куриные яйца для голоса. Если организаторы не выполнят хотя бы одно условие, артист может задержать выход на сцену или отменить концерт.

При этом Лепс ранее признавал, что у него есть проблемы с алкоголем, а также нередко случаются запои. Однажды у него развился панкреонекроз из-за увлечения спиртным, после чего он был госпитализирован и находился на грани жизни и смерти. Певец отмечал, что после этого инцидента 10 лет не употреблял алкоголь, но со временем вновь начал пить. Подробнее об алкогольной зависимости Лепса — в материале URA.RU.

«Мог огрызнуться, кинуть что-нибудь»: воспоминания экс-продюсера

Проблемы Лепса с алкоголем начались еще на заре его карьеры. Его экс-продюсер Евгений Кобылянский, комментируя в 2021 году слухи о запое артиста, подтвердил, что в прошлом у певца были серьезные трудности. Кобылянский охарактеризовал Лепса как человека эмоционального и несдержанного и отметил, что в периоды употребления алкоголя тот мог вести себя резко: «Мог и огрызнуться, и кинуть что-нибудь».

Продюсер рассказал, что со временем у Лепса развилась тяжелая алкогольная зависимость, с которой он долго и успешно боролся. Он прошел лечение и полностью отказался от спиртного на время их совместной работы. Однако Кобылянский отметил, что после прекращения их сотрудничества в 2006 году в прессе снова стали появляться слухи о возвращении певца к пагубной привычке.

«Просто повезло»: алкоголь довел певца до гангрены и клинической смерти

Лепс перенес четыре операции на связки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым серьезным последствием употребления алкоголя для Лепса стало тяжелейшее заболевание. В программе «Судьба человека» певец признался, что перенес панкреонекроз — омертвение тканей поджелудочной железы, которое в быту часто называют гангреной. Это состояние является прямой угрозой жизни, со смертностью от 40 до 70%.

Лепс рассказал, что врачи буквально «вытащили его с того света», он провел в клинике полгода и почти год не выступал. После выздоровления артист держался 10 лет, но затем, по его собственным словам, снова «покатился по наклонной». Он заявил, что может пить месяц-два очень много, а потом год не пить вовсе. Здоровье певца пострадало и в другой сфере: из-за износа голосового аппарата ему пришлось перенести четыре операции на связках.

Падения, скандалы и выступление без микрофона: нетрезвые выходы Лепса на сцену

Однажды Лепс упал со сцены будучи сильно пьяным Фото: Анна Майорова © URA.RU

За годы карьеры Лепса несколько раз замечали на сцене в нетрезвом состоянии. Наиболее известный случай произошел в 2016 году в Ростове-на-Дону, когда певец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оступился и чуть не упал во время исполнения песни. Его едва успели подхватить охранники. После падения артист запутался и начал петь в пустую руку, в то время как зрители слышали фонограмму.