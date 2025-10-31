Посетителей московского ТРЦ «Павелецкая Плаза» срочно эвакуировали

Посетителей и персонал торгового центра «Павелецкая Плаза» в Москве срочно эвакуировали. По предварительным данным, объявленная тревога не является учебной. Об этом сообщают СМИ.

«Посетителей столичного ТРЦ „Павелецкая Плаза“ срочно эвакуировали. Предварительно, тревога не учебная», — сообщает телеканал 360 в своем telegram -канале. Также сообщается, что на место происшествия прибыли оперативные службы. Причины эвакуации на данный момент не уточняются.

Эвакуации торговых центров в московском регионе стали более частым явлением в последние месяцы. Ранее в октябре из ТРЦ «Мега Химки» эвакуировали более 400 человек из-за анонимного сообщения о минировании, а в торговом центре «Город» в Долгопрудном проводилась эвакуация из-за задымления на фудкорте, вызванного подгоревшей едой в одном из ресторанов.