ПВО перехватило беспилотники над двумя российскими регионами
Минобороны: три беспилотника сбиты над регионами
31 октября 2025 в 23:18
ПВО ликвидировало три беспилотника над регионами
Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали три дрона над регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
«С 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Курской области, один — над Белгородской», — предупредило жителей ведомство в официальном telegram-канале.
