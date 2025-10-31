Логотип РИА URA.RU
ПВО перехватило беспилотники над двумя российскими регионами

Минобороны: три беспилотника сбиты над регионами
31 октября 2025 в 23:18
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали три дрона над регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

«С 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Курской области, один — над Белгородской»,  — предупредило жителей ведомство в официальном telegram-канале.

