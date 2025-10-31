Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В Тюмени открыли движение по новому съезду на Червишевском тракте. Видео

31 октября 2025 в 23:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вечером 31 октября открылось движение по съезду в Ново-Комарово

Вечером 31 октября открылось движение по съезду в Ново-Комарово

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени вечером 31 октября запустили движение по новому съезду на Червишевском тракте, которая ведет в Ново-Комарово на улицу Достоевского. В Главной управлении строительства региона (ГУС) показали кадры с новой дороги.

«эти минуты запустили движение автотранспорта по съезду новой транспортной развязки на Червишевском тракте в Тюмени. Движение запустили по поручению губернатора Тюменской области. По открытому съезду жители могут заехать в Ново-Комарово на улицу Федора Достоевского», — сообщается в telegram-канале ГУС.

К концу ноября планируется запуск по всей развязке и дороге, соединяющей ее с улицей Достоевского. По ней движение будет возможно в обоих направлениях.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал