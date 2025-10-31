Япония провела военные учения у границ России: что о них известно

Япония провела учения у границ с РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия выразила протест посольству Японии в Москве в связи с проведением военных учений Joint Exercise 2025 вблизи российской территории. Маневры прошли с 20 по 31 октября в непосредственной близости от России. Что известно об учениях Joint Exercise 2025 — в материале URA.RU.

Где и когда проходили

Масштабные военные маневры Японии Joint Exercise 2025 продолжались с 20 по 31 октября 2025 года. В учениях были задействованы авиационные, наземные и военно-морские подразделения, при этом часть мероприятий проводилась на американских военных базах. По завершении учений глава оборонного ведомства Японии Синдзиро Коидзуми, основываясь на результатах переговоров с министром обороны США Питом Хегсетом, отметил необходимость наращивания военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе и интенсификации совместных учений для «укрепления величайшего союза в мире».

План операций Японии

Минобороны Японии обнародовало программу крупномасштабных военных маневров, охвативших сухопутные, морские и воздушные силы страны. Учения были запланированы в акваториях вблизи территорий указанных государств, а также на американских военных объектах. Совместные маневры по отработке систем противовоздушной и противоракетной обороны развернулись в акватории Японского моря (которое в Республике Корея именуется Восточным морем), в Восточно-Китайском море, а также в прибрежных водах Тихого океана у островов Хонсю, Сикоку и Кюсю.

Одновременно с этим в акваториях Восточно-Китайского и Филиппинского морей, относящихся к окраинным морям западной акватории Тихого океана, было запланировано проведение учений по противокорабельной обороне. Характеризуя предстоящие маневры как комплексные, военное ведомство Японии подчеркнуло, что их проведение направлено на укрепление национальной безопасности путем повышения боевой готовности японских вооруженных сил к выполнению оборонительных задач в рамках сухопутных, морских и воздушных операций.

Россия выразила протест Японии

Россия выразила решительный протест посольству Японии в Москве в связи с проведением учений Joint Exercise 2025 вблизи российской территории. Как сообщили в МИД РФ, подобная военная активность носит характер провокации и создает потенциальную угрозу безопасности дальневосточных границ страны.