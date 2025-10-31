Логотип РИА URA.RU
За пять лет автомобили в России подорожали почти в два раза

31 октября 2025 в 23:36
Российский рынок готовится к новому повышению цены на автомобили в следующем году

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В РФ за прошедшие пять лет стоимость машин выросла почти в два раза. Об этом рассказал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«За пять лет (в России — прим. URA.RU) автомобили подорожали почти в два раза. С учетом инфляции и предстоящего повышения утильсбора, рост цен <...> продолжится. При сохранении тренда, к началу следующего года пятилетняя динамика как раз может достичь 100%», — написал Целиков в своем telegram-канале.

По данным аналитика, в начале 2021 года средневзвешенная стоимость новой легковой машины находилась на отметке 1,8 млн рублей. К сентябрю 2025 года этот показатель достиг 3,34 млн рублей.

Целиков отмечает, что в сегменте автомобилей с пробегом произошел более значительный рост — увеличение составило 91%. За аналогичный период средняя стоимость подержанной машины на отечественном рынке возросла с 600 тысяч до 1,14 млн рублей.

Рост цен на автомобили в России связан с несколькими факторами, включая сезонные колебания спроса и предложения, а также изменения структуры рынка. URA.RU уже писало, что на среднюю стоимость машин влияет возобновление присутствия иностранных брендов и увеличение доли альтернативных каналов поставок, при этом дилеры сокращают программы льготного кредитования и скидки. Параллельно на рынке наблюдается обратная тенденция со снижением цен.

Комментарии (1)
  • Илья
    31 октября 2025 23:59
    Правильнее сказать пузырь цен надулся. Но любой пузырь неизбежно лопается.
