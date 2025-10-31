За пять лет автомобили в России подорожали почти в два раза
Российский рынок готовится к новому повышению цены на автомобили в следующем году
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В РФ за прошедшие пять лет стоимость машин выросла почти в два раза. Об этом рассказал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.
«За пять лет (в России — прим. URA.RU) автомобили подорожали почти в два раза. С учетом инфляции и предстоящего повышения утильсбора, рост цен <...> продолжится. При сохранении тренда, к началу следующего года пятилетняя динамика как раз может достичь 100%», — написал Целиков в своем telegram-канале.
По данным аналитика, в начале 2021 года средневзвешенная стоимость новой легковой машины находилась на отметке 1,8 млн рублей. К сентябрю 2025 года этот показатель достиг 3,34 млн рублей.
Целиков отмечает, что в сегменте автомобилей с пробегом произошел более значительный рост — увеличение составило 91%. За аналогичный период средняя стоимость подержанной машины на отечественном рынке возросла с 600 тысяч до 1,14 млн рублей.
Рост цен на автомобили в России связан с несколькими факторами, включая сезонные колебания спроса и предложения, а также изменения структуры рынка. URA.RU уже писало, что на среднюю стоимость машин влияет возобновление присутствия иностранных брендов и увеличение доли альтернативных каналов поставок, при этом дилеры сокращают программы льготного кредитования и скидки. Параллельно на рынке наблюдается обратная тенденция со снижением цен.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Илья31 октября 2025 23:59Правильнее сказать пузырь цен надулся. Но любой пузырь неизбежно лопается.