В мире

Украина

Национализированные фабрики украинской «Конти» продадут на торгах

31 октября 2025 в 23:41
Для национализированных фабрик украинской «Конти» ищут нового владельца

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Росимущество выставило на торги бывшие активы украинской кондитерской группы «Конти», обращенные в доход государства. Ведомство планирует продать АО «Конти-Рус» и связанные с ним компании «КЦ „Мерлетто“, „Кэндимакс“ и „Мерлетто Капитал“ за 4,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении на портале „ГИС Торги“.

«Торги намечены на 28 ноября», — указано в сообщении, которое было размещено 31 октября на портале «ГИС Торги». Стартовая стоимость лота будет установлена на уровне 4,8 миллиарда рублей.

В соответствии с документацией, в собственности выставляемых компаний числятся производственные активы, а также права на торговые марки кондитерской продукции. «Конти-Рус» владеет фабриками в Курске на улицах Магистральная и Золотая, а также предприятием в Иванове на улице Станкостроителей. Общая производственная мощность этих площадок достигает около 130 тысяч тонн готовой продукции в год. Кроме того, компания обладает правами на 880 товарных знаков.

В 2023 году Генпрокуратура РФ выяснила, что украинские владельцы компании «Конти-Рус» создали группу, деятельность которой признана экстремистской и подлежащей запрету. Они дискредитировали российскую армию и финансово поддерживали украинские вооруженные группы.

В ноябре 2023 года суд запретил эту группировку, а имущество компаний, которые ее финансировали, конфисковали в пользу государства. В итоге АО «Конти-Рус» и все 100% долей в связанных компаниях — ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ „Мерлетто“ — перешли к Российской Федерации.

