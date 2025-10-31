Национализированные фабрики украинской «Конти» продадут на торгах

Для национализированных фабрик украинской «Конти» ищут нового владельца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Росимущество выставило на торги бывшие активы украинской кондитерской группы «Конти», обращенные в доход государства. Ведомство планирует продать АО «Конти-Рус» и связанные с ним компании «КЦ „Мерлетто“, „Кэндимакс“ и „Мерлетто Капитал“ за 4,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении на портале „ГИС Торги“.

«Торги намечены на 28 ноября», — указано в сообщении, которое было размещено 31 октября на портале «ГИС Торги». Стартовая стоимость лота будет установлена на уровне 4,8 миллиарда рублей.

В соответствии с документацией, в собственности выставляемых компаний числятся производственные активы, а также права на торговые марки кондитерской продукции. «Конти-Рус» владеет фабриками в Курске на улицах Магистральная и Золотая, а также предприятием в Иванове на улице Станкостроителей. Общая производственная мощность этих площадок достигает около 130 тысяч тонн готовой продукции в год. Кроме того, компания обладает правами на 880 товарных знаков.

Продолжение после рекламы

В 2023 году Генпрокуратура РФ выяснила, что украинские владельцы компании «Конти-Рус» создали группу, деятельность которой признана экстремистской и подлежащей запрету. Они дискредитировали российскую армию и финансово поддерживали украинские вооруженные группы.