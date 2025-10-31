В Кургане отменили автобусный маршрут №321
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
С 2 ноября в Кургане отменяется автобусный маршрут №321, ранее следовавший от микрорайона ТЭЦ до ГУП «Лен Зауралья». Вместо него для сохранения транспортной доступности будут работать измененные маршруты №71, №92 и №76. Об этом сообщила директор МКУ «Транспортное управление» Светлана Сосновских.
«Решение принято в связи с тем, что у перевозчика, который работал по нерегулируемому тарифу, 2 ноября заканчивается срок действия свидетельства по маршруту 321 „Микрорайон ТЭЦ — ГУП „Лен Зауралья“. Изменение пути следования маршрутов №71 и №№92 и 76, работающих по регулируемому тарифу, позволит сохранить транспортную доступность“, — заявила Сосновских в telegram-канале „Город Курган“.
Уточняется, что пассажиры, которым необходимо доехать до остановки ГУП «Лен Зауралья», смогут воспользоваться автобусами маршрута №71. Для поездок по микрорайону ТЭЦ будут следовать автобусы маршрутов №92 и №76. С перевозчиками провели рабочую встречу, на которой им указали на необходимость обеспечить стабильную работу на линиях. За всеми разъяснениями жители города могут обратиться в «Транспортное управление» по телефонам: 64-14-09 и 64-14-10.
