«Забивали до смерти и отрезали уши»: как в 90-е тюменские бандиты охотились на вахтовиков

В октябре 1990 года в подвале строящейся многоэтажке возле железнодорожного вокзала Тюмени был найден труп молодого мужчины. Видавшие виды оперативники вспоминают, что на него больно было смотреть: настолько жестоко обошлись со своей жертвой преступники. Позже выяснится, что погибшим оказался вахтовик из Свердловской области, который возвращался с Севера домой.

После убийства злоумышленники обобрали его до нитки, не оставив ничего ценного, задержать их по «горячим следам» не удалось. Таким образом, свердловчанин стал одной из жертв тюменских ОПГ и обычных преступников, которые в те времена целенаправленно охотились на вахтовиков. В лихие 90-е добытчиков «черного золота» в Тюмени убивали, избивали и грабили, а одному из нефтяников и вовсе отрезали уши. Мотивом преступлений почти всегда становились деньги.

Сытые нефтяники/голодные бандиты

По словам одного из тюменских оперативников, который около 40 лет назад служил в тюменской милиции, нападения на вахтовиков начались еще до начала 90-х, во времена Советского Союза. Возвращавшиеся с большими деньгами домой нефтяники сразу привлекали к себе внимание: они сорили купюрами и ни в чем себе не отказывали. Естественно, такой размах не мог не привлечь внимания преступников, которые в какой-то момент открыли на вахтовиков настоящую охоту.

«Нападения на нефтяников стали часто происходить примерно в конце 80-х. Я имею ввиду, именно в районе железнодорожного вокзала. Зарплаты у вахтовиков были в несколько раз выше средних как по городу, так и по Союзу. Этот факт был общеизвестен, и никак не мог пройти мимо преступников, которые начали чуть ли не круглосуточно дежурить возле Привокзальной площади. Чаще всего мужиков просто избивали и отбирали деньги в соседних подворотнях. На моей памяти был случай, когда у одного из вахтовиков отобрали даже верхнюю одежду и билет домой. Нам стало его жалко, мы с ребятами скинулись деньгами и купили ему место в плацкарте», — рассказал агентству один из ветеранов милиции.

Ситуация с нападением на вахтовиков резко ухудшилась с распадом Советского Союза и наступлением голодных 90-х. На фоне массовых увольнений из милиции контроль за криминогенной обстановкой на ж/д вокзале упал практически до нуля, а преступники начали показывать свой настоящий звериный оскал.

ОПГ и грабители, проститутки и таксисты

По словам бывшего милиционера, в середине 90-х тюменские ОПГ специально выделяли людей, которые «работали» по нефтяникам на ж/д вокзале. «Профессиональные» бандиты своих жертв, как правило, не убивали. Вместо этого вахтовиков подпаивали алкоголем, уводили в тихое место и обирали, а избивали только если те оказывали сопротивление. Что происходило нечасто, так как под воздействием алкоголя жертвы злоумышленников находились в невменяемом состоянии.

Помимо бандитов, за вахтовиками с тяжелыми кошельками охотились и другие преступные элементы — например, проститутки и таксисты. При этом, методы использовали схожие: нефтяников спаивали, а затем крали деньги. Нередко в алкоголь подмешивалось снотворное и психотропные препараты, этим часто грешили "бомбилы".

«Представьте, выходит пьяный мужик из здания ж/д вокзала, а тут рядом таксист, который сердобольно предлагает уставшему на вахте добытчику „черного золота“ все 33 удовольствия: и в кабак хороший свозить, и к девочкам. Поддатый дяденька конечно соглашается, ведь у него, как писал в своей „Калине Красной“ Василий Шукшин, „деньги ляжку жгут“. Водитель сажает его в свой автомобиль и предлагает бесплатно выпить. Мол, дорога дальняя, чего настроение попусту терять. Угощает водкой с психотропными веществами и тот практически моментально теряет сознание. После этого таксист забирает у него деньги и выбрасывает в ближайшей подворотне. Если дело происходило зимой, то это практически 100%-й летальный исход. Вы знаете что в середине 90-х в холодное время года замерзшие трупы на улицах Тюмени находили чуть ли не каждую неделю? Среди них было очень много неместных», — вспоминает оперативник.

К слову, средняя зарплата рядовых нефтяников в то время составляла около 1 000-1 500 долларов. Бурильщики получали примерно в два раза больше.

Деньги, водка и отрезанные уши

Иногда нефтяники в Тюмени попадали в абсолютно ужасные истории. И, как водится, опять же — под воздействием алкоголя. Уставшие от тяжелой работы на вахте добытчики «черного золота» нередко уходили в длительные запои, едва получив расчет. И в таком состоянии возвращались домой железной дорогой.

В середине 90-х два разгулявшихся нефтяника в перерыве между поездами познакомились с тюменцем Вениамином Елисеевым (фамилия изменена — прим. ред.), которого в округе все считали беззаботным «дурачком», который жил недалеко от ж/д вокзала. Тюменец предложил новым знакомым ночлег, те согласились. Взяли еще водки и отправились в гости. Оттуда один из ни никогда уже не вернулся, а другой — попал в самый настоящий фильм ужасов.

«Говорит, что пришли, накрыли стол. Алкоголь лился рекой, поэтому один из мужчин быстро устал и пошел спать в соседнюю комнату. А когда проснулся, то увидел, что Елисеев убил его друга, одел на труп свой костюм, усадил в кресло и начал отрезать топором уши. Увидев такую картину, вахтовик выбежал из дома и помчался звонить в милицию», — рассказал в одном из материалов URA.RU подполковник милиции в отставке Евгений Бобов.

Прибывшие к месту происшествия оперативники помимо трупа с отрезанными ушами обнаружили в подвале «гостеприимного» тюменца и другие человеческие останки. Сам преступник к этому времени скрылся. Впоследствии Евгению Бобову удалось задержать несостоявшегося тюменского Чикатило. Информация о дальнейшей судьбе преступника разнится. Одни говорят, что он получил 12 лет строгого режима, другие — что был отправлен в психиатрическую больницу, да там и остался.

Без срока давности

Лихие 90-е не щадили никого. В том числе, нефтяников, которые месяцами работали в сложнейших условиях Крайнего Севера, чтобы прокормить свои семьи. Некоторые из них волею судьбы стали жертвами преступников с тюменского ж/д вокзала. Но это не значит, что злоумышленникам за давностью лет простили сломанные жизни и загубленные судьбы.

В октябре 2019 года тюменским оперативникам удалось выйти на одного из убийц вахтовика, тело которого было найдено в подвале строящейся многоэтажки осенью 1993 года. Он рассказал силовикам, что нефтяника заманили на стройку под предлогом выпить. После чего избили палкой и металлической трубой, а затем несколько раз вонзили нож в сердце. В расправе участвовали пять человек: четыре мужчины и женщина. До суда дожили только трое из них.

