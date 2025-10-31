Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

В Орловской области на трассе произошло крупное ДТП с погибшими

На трассе под Орловской областью грузовик со щебнем попал в ДТП, шесть погибших
01 ноября 2025 в 01:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Шесть человек погибли в аварии с грузовиком на трассе «Орел-Тамбов»

Шесть человек погибли в аварии с грузовиком на трассе «Орел-Тамбов»

Фото: Анна Майорова © URA.RU

На трассе в Орловской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«На трассе „Орел-Тамбов“ в районе деревни Еропкино сотрудники МЧС России работают на месте аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика, перевозившего щебень. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы по извлечению людей из легковой машины, которую засыпало щебнем», — уточнили в ведомстве.

По последним данным, в результате ДТП погибли шесть человек, еще двое пострадали. На месте работают спецтехника, областные спасатели и психологи МЧС РФ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал