В Орловской области на трассе произошло крупное ДТП с погибшими

Шесть человек погибли в аварии с грузовиком на трассе «Орел-Тамбов» Фото: Анна Майорова © URA.RU

На трассе в Орловской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«На трассе „Орел-Тамбов“ в районе деревни Еропкино сотрудники МЧС России работают на месте аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика, перевозившего щебень. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы по извлечению людей из легковой машины, которую засыпало щебнем», — уточнили в ведомстве.