

В сквере в центре Тюмени заменят погибшие деревья

Погибшие деревья в сквере «Тенистый» заменят до 10 ноября
01 ноября 2025 в 07:40
Работы проведут до 10 ноября

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тюмени планируют заменить все погибшие саженцы деревьев в «Тенистом» сквере в центре города на улице Республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

«В рамках гарантийных обязательств все погибшие деревья в сквере „Тенистом“ будут заменены. Работы проведут в срок до 10.11.2025», — пояснили в тюменской мэрии. 

Ранее в городе проводился плановый снос аварийных деревьев на Текутьевском кладбище. Всего планировали удалить 160 единиц растительности, чтобы предотвратить их падение и обеспечить безопасность посетителей, а также местного имущества.

