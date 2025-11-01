В сквере в центре Тюмени заменят погибшие деревья
Работы проведут до 10 ноября
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Тюмени планируют заменить все погибшие саженцы деревьев в «Тенистом» сквере в центре города на улице Республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
«В рамках гарантийных обязательств все погибшие деревья в сквере „Тенистом“ будут заменены. Работы проведут в срок до 10.11.2025», — пояснили в тюменской мэрии.
Ранее в городе проводился плановый снос аварийных деревьев на Текутьевском кладбище. Всего планировали удалить 160 единиц растительности, чтобы предотвратить их падение и обеспечить безопасность посетителей, а также местного имущества.
