В сквере в центре Тюмени заменят погибшие деревья

Работы проведут до 10 ноября Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тюмени планируют заменить все погибшие саженцы деревьев в «Тенистом» сквере в центре города на улице Республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

«В рамках гарантийных обязательств все погибшие деревья в сквере „Тенистом“ будут заменены. Работы проведут в срок до 10.11.2025», — пояснили в тюменской мэрии.