Налоговые органы теперь смогут взыскивать долги без суда
Изменения о взыскании долгов коснулось пункта три статьи 48 Налогового кодекса
Налоговая служба с 1 ноября 2025 года получила возможность взыскивать задолженности с граждан в упрощенном порядке без обращения в суд. Об этом сообщила пресс-служба ФНС.
«Взысканию подлежат как долги по налогам, которые граждане самостоятельно рассчитывают, в том числе при подаче декларации 3-НДФЛ, так и налоги, начисленные налоговыми органами на основании результатов налоговых проверок и указанные в налоговых уведомлениях по имущественным налогам», — говорится в сообщении ФНС. Ранее в прежней редакции кодекса налоговое ведомство могло взыскивать долги только через суд общей юрисдикции. Изменения коснулись третьего пункта статьи 48 Налогового кодекса.
Согласно новым правилам, после образования задолженности налоговики направят должнику требование о ее погашении. Если долг не будет выплачен в установленный срок, ФНС в течение полугода примет решение о взыскании во внесудебном порядке и передаст дело приставам для исполнительного производства. Взыскание будет производиться последовательно: сначала со средств в банках и электронных кошельках, затем с наличных денег и в последнюю очередь — с имущества должника. Через семь дней после направления решения налоговая служба приостановит операции по счетам гражданина. Уведомление о взыскании должник получит в личном кабинете на сайтах ФНС и «Госуслуг», а также по почте.
Ранее взыскание налоговых задолженностей с физических лиц требовало обращения ФНС в суд общей юрисдикции и получения судебного решения, что значительно затягивало процесс. Введение досудебного порядка взыскания позволит налоговой службе ускорить процесс взыскания долгов, повысить собираемость налогов и снизить судебную нагрузку на судебную систему.
