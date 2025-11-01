Налоговые органы теперь смогут взыскивать долги без суда

«Взысканию подлежат как долги по налогам, которые граждане самостоятельно рассчитывают, в том числе при подаче декларации 3-НДФЛ, так и налоги, начисленные налоговыми органами на основании результатов налоговых проверок и указанные в налоговых уведомлениях по имущественным налогам», — говорится в сообщении ФНС. Ранее в прежней редакции кодекса налоговое ведомство могло взыскивать долги только через суд общей юрисдикции. Изменения коснулись третьего пункта статьи 48 Налогового кодекса.

Согласно новым правилам, после образования задолженности налоговики направят должнику требование о ее погашении. Если долг не будет выплачен в установленный срок, ФНС в течение полугода примет решение о взыскании во внесудебном порядке и передаст дело приставам для исполнительного производства. Взыскание будет производиться последовательно: сначала со средств в банках и электронных кошельках, затем с наличных денег и в последнюю очередь — с имущества должника. Через семь дней после направления решения налоговая служба приостановит операции по счетам гражданина. Уведомление о взыскании должник получит в личном кабинете на сайтах ФНС и «Госуслуг», а также по почте.