Пермяки бросились скупать машины люксовых китайских брендов

Спрос на китайские премиальные авто в Прикамье вырос почти на 12%
01 ноября 2025 в 08:45
Китайские автомобили заполоняют пермский рынок

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Прикамье увеличился спрос на люксовые автомобили китайских брендов. Рост составил почти 12%, сообщила URA.RU пресс-служба «Авито Авто».

«В третьем квартале 2025 года спрос на новые премиальные машины из Китая в Пермском крае увеличился на 11,6%», — указано в отчете аналитиков. Наибольшую популярность среди покупателей завоевали автомобили марки EXEED (модели RX и LX).

По данным платформы, средняя стоимость премиальных китайских автомобилей в регионе снизилась до 4,65 млн рублей. Это на 4,1% ниже цен на начало года.

В агентстве «Автостат-Инфо» ранее рассказывали URA.RU о снижении объемов ввоза в РФ европейских иномарок из-за новых правила расчета утильсбора. Ожидается, что на этом фоне в стране станет больше брендов китайских автохолдингов. 

