Пермяки бросились скупать машины люксовых китайских брендов
Китайские автомобили заполоняют пермский рынок
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Прикамье увеличился спрос на люксовые автомобили китайских брендов. Рост составил почти 12%, сообщила URA.RU пресс-служба «Авито Авто».
«В третьем квартале 2025 года спрос на новые премиальные машины из Китая в Пермском крае увеличился на 11,6%», — указано в отчете аналитиков. Наибольшую популярность среди покупателей завоевали автомобили марки EXEED (модели RX и LX).
По данным платформы, средняя стоимость премиальных китайских автомобилей в регионе снизилась до 4,65 млн рублей. Это на 4,1% ниже цен на начало года.
В агентстве «Автостат-Инфо» ранее рассказывали URA.RU о снижении объемов ввоза в РФ европейских иномарок из-за новых правила расчета утильсбора. Ожидается, что на этом фоне в стране станет больше брендов китайских автохолдингов.
