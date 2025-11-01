Ограбившие российского ювелира граждане Молдавии и Румынии сбежали на Украину
Злоумышленники, ограбившие в 2015 году московского ювелира скрылись от правосудия на Украине, следует из судебных документов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Двое граждан Румынии и Молдавии, ограбивших квартиры ювелира в центре Москвы в июне 2015 года, скрылись на территории Украины. К такому выводу пришли журналисты, ознакомившись с судебными документами.
«Скрылись с территории Российской Федерации через территорию Белоруссии на Украину», — говорится в материалах дела. Они имеются в распоряжении РИА Новости. Также из документов следует, что дальнейшего местоположение причастных к ограблению неизвестно, так как украинские правоохранители отказывались сотрудничать с российскими коллегами.
Само ограбление произошло в июле 2015 года. Причем в ходе ограбления погибла мать ювелира. Согласно документам, когда оперативники прибыли к сожительнице гражданина Молдавии, тот находился в соседнем доме. Узнав о визите полиции, он вместе с гражданином Румынии скрылся.
Правоохранители установили круг знакомых беглецов и вышли еще на двух участников преступления. Спустя два года полиция задержала сбежавшего гражданина Молдавии, но не отмечается, где именно. При этом дело в отношении гражданина Румынии суд рассмотрел заочно, поскольку осужденный скрылся за пределами РФ и находится в розыске.
