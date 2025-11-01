Логотип РИА URA.RU
В пермской «Хохловке» завершилась реставрация памятников деревянного зодчества. Видео

01 ноября 2025 в 07:13
На территории музея отреставрировали два значимых объекта

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермском этнографическом музее «Хохловка» завершена реставрация усадьбы Баталовых и церкви Преображения. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Работы по восстановлению памятников деревянного зодчества проводились в рамках региональной программы сохранения культурного наследия Прикамья. Завершение реставрации усадьбы Баталовых и церкви Преображения — важный шаг в этом направлении», — пояснил Махонин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы региона, в ходе реставрации усадьбы специалисты заменили кровлю, укрепили несущие конструкции и восстановили утраченные исторические элементы. Аналогичные работы ранее были проведены на преображенской церкви, перевезенной в музей из села Янидор и построенной в XVIII веке.

Махонин подчеркнул, что программа реставрации в «Хохловке» продолжится. Уже разработан проект восстановления Богородицкой церкви, а на следующий год запланировано начало работ на Михайловском соляном ларе.

