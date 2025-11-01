Владимир Зеленский столкнулся с проблемой бегства молодежи из страны, что негативно сказывается на будущем Украины в целом, передает Telegraph Фото: Официальный сайт президента Украины

Массовое бегство молодых украинцев из страны и рост дезертирства на фронте становятся не только военной, но и политической проблемой для президента Владимира Зеленского. На это обратили внимание британские журналисты. По их мнению, кадровый кризис оказывает давление на европейских союзников Киева и лишает страну перспектив не только в конфликте на Украине, но и в контексте глобального будущего.

«Кадровый кризис представляет для Зеленского не только военную, но и политическую дилемму. <...> Без молодых людей не может быть не только победы Украины, но и будущего», — говорится в материале Telegraph. Авторы отмечают, что сейчас армия призывает только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, хотя ранее призыв был от 27 лет.