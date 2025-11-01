В Британии обратили внимание на новую проблему Зеленского, которое затрагивает будущее страны
Владимир Зеленский столкнулся с проблемой бегства молодежи из страны, что негативно сказывается на будущем Украины в целом, передает Telegraph
Фото: Официальный сайт президента Украины
Массовое бегство молодых украинцев из страны и рост дезертирства на фронте становятся не только военной, но и политической проблемой для президента Владимира Зеленского. На это обратили внимание британские журналисты. По их мнению, кадровый кризис оказывает давление на европейских союзников Киева и лишает страну перспектив не только в конфликте на Украине, но и в контексте глобального будущего.
«Кадровый кризис представляет для Зеленского не только военную, но и политическую дилемму. <...> Без молодых людей не может быть не только победы Украины, но и будущего», — говорится в материале Telegraph. Авторы отмечают, что сейчас армия призывает только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, хотя ранее призыв был от 27 лет.
Украинский кабинет министров в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам от 18 до 22 лет включительно. После этого на Украине сообщили о массовом отъезде молодежи. По данным министерства молодежи страны, с начала российской спецоперации из Украины выехали около 1,7 миллиона молодых людей, при этом по данным ООН, эта цифра составляет около 6,8 миллиона жителей. Ранее выезд мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет был запрещен на период военного положения, за уклонение от мобилизации предусмотрено до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент на Украине продолжает действовать военное положение. Это уже семнадцатый раз с 2022 года, когда украиснкий глава продлевает его.
