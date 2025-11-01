В Свердловской области наступят морозы и выпадет снег

В Екатеринбурге ожидаются осадки в виде мокрого снега Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловскую область 1 ноября продолжит поступать холодная воздушная масса арктического происхождения, что приведет к отрицательным дневным температурам в северной части региона. Уже днем возможно выпадение снега, сообщает синоптик Алексей Пулин.

«В субботу на территорию Свердловской области продолжится поступление холодной воздушной массы... Северные районы области уже в первой половине дня будут расположены за фронтом, дневные температуры там останутся отрицательными... В течение дня по области прогнозируются небольшие осадки, на севере в виде снега, с установлением снежного покрова высотой до 1-2 см, на юге — в виде мокрого снега», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

На юге переход через нулевую отметку ожидается в ночь на воскресенье. Температура воздуха в Свердловской области составит ночью от 0 до -5 градусов, днем от -1 до +4 градусов, на крайнем севере до -2..-4 градусов.

Продолжение после рекламы