В ноябре вырастут пенсии для части россиян

С 1 ноября 2025 года три категории российских пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. Увеличение коснется граждан, достигших 80-летнего возраста, работников угольной промышленности и членов летных экипажей гражданской авиации. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Во-первых, повышение выплат ждет пенсионеров, которым в октябре 2025 года исполнилось 80 лет. <...> Вторая категория получателей повышенных выплат — работники угольной промышленности. <...> Третья группа — члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации с выслугой не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — сообщил Балынин в беседе с aif.ru.

Эксперт пояснил, что пожилым, старше 80 лет страховые пенсии будут увеличены за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, это почти 9 тысяч, также будут включены и надбавки за уход — чуть больше тысячи рублей. Балынин также привел пример: если размер страховой пенсии в октябре составлял 39 808,37, то в ноябре выплата вырастет до 50 тысяч рублей.

В свою очередь, пенсия для работников угольной промышленности рассчитывается следующим образом: размер доплаты рассчитывается индивидуально при наличии стажа на добыче угля и сланца в режиме полного рабочего дня или на строительстве шахт не менее 25 лет. Для отдельных категорий работников минимальный период занятости сокращен до 20 лет.

В свою очередь, членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации будут доплачивать пенсию, если те отработали не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При увольнении по состоянию здоровья требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно. Суммы увеличения будут индивидуальны для каждого получателя доплаты, отметил экономист.