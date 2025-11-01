В ноябре вырастут пенсии для части россиян
У пенсионеров, старше 80 лет, вырастут пенсии с 1 ноября
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
С 1 ноября 2025 года три категории российских пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. Увеличение коснется граждан, достигших 80-летнего возраста, работников угольной промышленности и членов летных экипажей гражданской авиации. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Во-первых, повышение выплат ждет пенсионеров, которым в октябре 2025 года исполнилось 80 лет. <...> Вторая категория получателей повышенных выплат — работники угольной промышленности. <...> Третья группа — члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации с выслугой не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — сообщил Балынин в беседе с aif.ru.
Эксперт пояснил, что пожилым, старше 80 лет страховые пенсии будут увеличены за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, это почти 9 тысяч, также будут включены и надбавки за уход — чуть больше тысячи рублей. Балынин также привел пример: если размер страховой пенсии в октябре составлял 39 808,37, то в ноябре выплата вырастет до 50 тысяч рублей.
В свою очередь, пенсия для работников угольной промышленности рассчитывается следующим образом: размер доплаты рассчитывается индивидуально при наличии стажа на добыче угля и сланца в режиме полного рабочего дня или на строительстве шахт не менее 25 лет. Для отдельных категорий работников минимальный период занятости сокращен до 20 лет.
В свою очередь, членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации будут доплачивать пенсию, если те отработали не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При увольнении по состоянию здоровья требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно. Суммы увеличения будут индивидуальны для каждого получателя доплаты, отметил экономист.
Повышение пенсий для этих категорий граждан является частью системы регулярных перерасчетов, проводимых Социальным фондом России. Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщал, что в ноябре 2025 года будут пересмотрены выплаты ряда граждан.
