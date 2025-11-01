Как оплачивается шестидневная рабочая неделя

Россияне, работающие шесть дней на неделе в ноябре, не получат надбавки, если у них зарплата по окладу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство россиян не получат надбавок за шестидневную рабочую неделю с 27 октября по 2 ноября. Связано это с тем, что работники с окладной системой оплаты труда получат стандартную зарплату независимо от количества рабочих дней в месяце. Об этом сообщают аналитики.

«При окладной системе оплата идет за календарный месяц. Сколько бы в нем ни было рабочих дней — 19 или 23, — заработная плата фиксированная», — поясняют эксперты «Финансы Mail.ru». Например, при окладе 40 тысяч рублей сотрудник получит эту же сумму и в октябре, и в ноябре при условии выполнения месячной нормы. В октябре 2025 года норма составляет 184 часа, в ноябре — 151 час. При этом аналитики добавили, что рассчитывать на увеличение зарплаты могут только работники с почасовой оплатой труда, но лишь при условии переработки сверх месячной нормы часов.

Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются по коэффициенту не ниже 1,5, последующие — не ниже 2. Конкретные размеры могут быть выше согласно локальным актам компании. Издание также предупреждает, что первая выплата за ноябрь может оказаться меньше обычного из-за длинных выходных в начале месяца. Основная сумма с доплатами за переработку поступит в конце месяца после отработки полной нормы.

