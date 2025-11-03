Новые требования и разрыв зарплатных реалий: что происходит на рынке труда в Курганской области

На курганском рынке труда случился разрыв между реальными зарплатами и ожиданиями соискателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На рынке труда Курганской области складывается стабильная ситуация для работодателей, ищущих сервисных инженеров. По данным на ноябрь 2025 года, уровень конкуренции за рабочие места среди этих специалистов составляет 6,6 резюме на одну вакансию. Этот показатель находится в пределах нормы, которая варьируется от 4,0 до 7,9 резюме на вакансию. URA.RU анализирует, как обстоят дела на курганском рынке труда.

Топ-10 востребованных навыков

Как рассказали журналистке специалисты сервиса HeadHunter, в Курганской области сформировалась четкая картина требований работодателей. На первом месте по популярности находится навык «технического обслуживания», который упоминается в 15% всех вакансий. Это базовая компетенция, без которой работа в данной сфере практически невозможна.

На втором месте расположились «ремонтные работы» с показателем 11% упоминаний. Третью позицию занимает «монтаж оборудования», который встречается в 6% вакансий. Интересно, что на четвертом месте оказался навык «пользователь ПК» с 5% упоминаний, что подчеркивает растущую цифровизацию инженерной профессии.

Пятое и шестое места разделили «инженерные системы» и «обращение с технической документацией» — каждый по 4% упоминаний. Эти навыки отражают необходимость работы со сложными техническими системами и умение правильно интерпретировать специализированную документацию.

В топ-10 также вошли «организаторские навыки», «умение работать в команде» и «настройка оборудования» — каждый по 3% упоминаний. Замыкают десятку «пуско-наладочные работы» с 2% упоминаний. Примечательно, что среди востребованных навыков появились не только технические компетенции, но и софт-скиллы, такие как командная работа и организаторские способности.

Трансформация требований за четыре года

За период с 2021 по 2025 год на рынке труда произошли значительные изменения в приоритетах работодателей. Наиболее заметный рост спроса отмечен на навык выполнения пуско-наладочных работ, который стал упоминаться в вакансиях на 129% чаще. Это говорит о том, что компании все больше нуждаются в специалистах, способных не просто обслуживать оборудование, но и запускать его в эксплуатацию.

На втором месте по темпам роста популярности находится «диагностика оборудования» с увеличением на 66%. Это связано с усложнением технических систем и необходимостью их профилактического обслуживания для предотвращения серьезных поломок.

Третью позицию занимает навык «диагностики неисправностей» с ростом на 53%. Эта компетенция тесно связана с предыдущей, но акцентирует внимание на умении быстро находить и устранять проблемы в работе оборудования.

Зарплатные ожидания и реальность

Одним из наиболее острых вопросов на рынке труда Курганской области остается разрыв между предложениями работодателей и ожиданиями соискателей. Средняя предлагаемая зарплата для курганских инженеров-механиков за первые девять месяцев 2025 года составила 76,4 тысячи рублей. Для сравнения, в целом по России этот показатель находится на уровне 97,5 тысяч рублей. Однако соискатели рассчитывают на заработную плату в размере 200 тысяч рублей, что почти в три раза превышает реальные предложения работодателей в регионе.

Региональные различия на Урале

Анализ зарплатных предложений в уральском регионе показывает существенную дифференциацию по территориям. Лидерами по уровню оплаты труда сервисных инженеров являются «вахтовые» регионы, где активно развивается добывающая промышленность.

На первом месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ с медианной зарплатой 134 800 рублей. Второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ с предложением 111 400 рублей. Эти регионы традиционно предлагают повышенную оплату труда из-за сложных климатических условий и вахтового метода работы.

Тюменская область расположилась на третьей позиции с показателем 98 100 рублей. Далее следуют Свердловская область (92 800 рублей) и Челябинская область (90 600 рублей). Замыкает список Курганская область с медианной зарплатой 76 400 рублей.

Выводы и прогнозы

Специалисты отмечают, что рынок труда для инженеров-механиков в Курганской области находится в состоянии относительного равновесия. Отсутствие острого дефицита специалистов создает благоприятные условия для работодателей, но требует от соискателей более тщательной подготовки и развития востребованных навыков.

При этом, зарплатный разрыв между ожиданиями соискателей и предложениями работодателей остается серьезной проблемой, требующей взвешенного подхода с обеих сторон. Реалистичная оценка своих возможностей со стороны кандидатов и готовность компаний инвестировать в развитие персонала могут стать ключом к успешному взаимодействию на рынке труда региона.