Губернатор Тюменской области поздравил судебных приставов с 160-летием ведомства

Сотрудников ведомства поздравил Александр Моор Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников Федеральной службы судебных приставов со 160-летием. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.

«160 лет исполняется Федеральной службе судебных приставов. Поздравляю сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником!», — написал Александр Моор.

Губернатор отметил, что в региональном управлении работают более 700 сотрудников. При этом среди них есть активные и неравнодушные граждане: тюменские приставы почетные доноры России и доноры костного мозга. Сотрудники также активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих на СВО.

Продолжение после рекламы