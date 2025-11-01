Пермский стратегический завод показал многократный рост убытков

В настоящее время управление заводом осуществляют структуры ГК «Росатом» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Соликамский магниевый завод представил финансовую отчетность за январь-сентябрь 2025 года. Согласно опубликованным данным, чистые убытки предприятия по итогам отчетного периода достигли 2,061 млрд рублей. За аналогичный период 2024 года данный показатель составлял 572 млн рублей.

«Одновременно произошло сокращение выручки компании — с 7,912 млрд рублей до 7,147 млрд рублей. Отчетные материалы также свидетельствуют о значительном увеличении убытка от продаж. Он возрос с 1,086 млрд рублей за девять месяцев 2024 года до 1,911 млрд рублей в 2025 году», — говорится в документе.

Ранее СМЗ представил результаты за первое полугодие 2025 года, зафиксировав убыток в размере 1,16 млрд рублей против 283 млн рублей за соответствующий период 2024 года. По итогам всего 2024 года предприятие отчиталось об убытках в объеме 1,136 млрд рублей.

ОАО «СМЗ» представляет собой старейшее из функционирующих в настоящее время магниевых производств в мире. Предприятие обеспечивает выпуск 100% российских соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, контролирует 60% производства товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране.