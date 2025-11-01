Нашествие с Востока: сколько иностранных рабочих получат тюменские предприятия в 2026 году
Больше всего трудовых кадров Тюмени в 2025 году дал Китай
Квота на иностранную рабочую силу в Тюмени в 2026 году превысит 600 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости региона.
«Потребность работодателей в привлечении иностранных работников на 2026 год составляет порядка 600 человек. При этом стоит обратить внимание, что размер квоты в течение года может корректироваться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения», — отметили в департаменте.
При этом в 2025 году квота достигла 2780 человек. Отмечается, что эта статистика касается только рабочих из стран, с которыми у России установлен визовый режим въезда. Больше всего работников в Тюменкую области привлекли из Китая, Индии и Бангладеш — совокупно эти страны предоставили региону больше двух тысяч специалистов.
Ранее отмечалось, что в Тюмени увеличился сбор с мигрантов. Стоимость патента для работы на территории региона выросла на 22%.
