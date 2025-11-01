В Туле выросло число погибших в ДТП
01 ноября 2025 в 11:20
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Туле увеличилось число погибших в ДТП. После аварии 31 октября с трамваем и двумя маршрутками число погибших увеличилось до пяти человек. "На 9:00 1 ноября в медучреждениях региона продолжают лечение 10 пострадавших в ДТП". Об этом сообщает Минздрав региона.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал