В Туле выросло число погибших в ДТП

01 ноября 2025 в 11:20
В Туле увеличилось число погибших в ДТП. После аварии 31 октября с трамваем и двумя маршрутками число погибших увеличилось до пяти человек. "На 9:00 1 ноября в медучреждениях региона продолжают лечение 10 пострадавших в ДТП". Об этом сообщает Минздрав региона.

