Происшествия

Криминал

11 миллионов рублей взыскали с директора центра «Жемчужина Сибири» в Тюмени

01 ноября 2025 в 12:04
Решение суда в законную силу не вступило

Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Более 11 миллионов рублей взыскали с директора областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» Анатолия Е., законность которых не удалось подтвердить. Об этом URA.RU сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело в интересах Российской Федерации к Анатолию Е. Суд взыскал в доход государства 11 300 850 рублей, законность которых не подтверждена», — отмечено в ведомстве.

Согласно данным прокуратуры Тюменской области, денежные средства поступили на банковский счет руководителя учреждения в 2023 году. Их сумма превышала совокупный доход директора и его супруги за три года. 

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал сумму в доход Российской Федерации. Дополнительно с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 91 553 рублей в доход муниципального образования городской округ Тюмени. Решение суда в законную силу не вступило, а его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Ранее тюменский суд обязал компанию ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» вернуть в бюджет почти 40 млн рублей. Их получили при исполнении контрактов на снос домов на основе поддельных документов.

