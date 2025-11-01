11 миллионов рублей взыскали с директора центра «Жемчужина Сибири» в Тюмени

Решение суда в законную силу не вступило Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Более 11 миллионов рублей взыскали с директора областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» Анатолия Е., законность которых не удалось подтвердить. Об этом URA.RU сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело в интересах Российской Федерации к Анатолию Е. Суд взыскал в доход государства 11 300 850 рублей, законность которых не подтверждена», — отмечено в ведомстве.

Согласно данным прокуратуры Тюменской области, денежные средства поступили на банковский счет руководителя учреждения в 2023 году. Их сумма превышала совокупный доход директора и его супруги за три года.

Продолжение после рекламы

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал сумму в доход Российской Федерации. Дополнительно с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 91 553 рублей в доход муниципального образования городской округ Тюмени. Решение суда в законную силу не вступило, а его исполнение находится на контроле прокуратуры.