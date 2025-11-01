Ветеранов СВО запретят увольнять в одном случае

Участников СВО предлагают включить в перечень граждан, которых нельзя увольнять при сокращении штатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России хотят внести изменения в Трудовой кодекс, закрепив в нем дополнительную гарантию для участников специальной военной операции (СВО). Такой законопроект поступил в Российскую трехстороннюю комиссию.

Автор законопроекта — глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поясняет, что в Трудовом кодексе РФ есть категории граждан, которых нельзя уволить в случае сокращения штатов. К этому перечню, как объяснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, не относятся на данный момент участники СВО.

«Учитывая высокую социальную значимость этой категории работников, вполне справедливо добавить их в перечень тех, кому работодатель должен оказывать предпочтение при оставлении на работе в условиях оптимизации численности персонала», — заявил Сафонов. Его слова приводит «Российская газета».

Продолжение после рекламы